Росіяни тероризують Дніпро: на місто знову впала балістика - у небі чорний дим

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Російська армія вчергове вдарила по Дніпру. У місті сильна пожежа

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що окупанти знову вдарили по Дніпровському району. Попередньо, внаслідок удару сталась пожежа на складах однієї з торговельних мереж. Інформація щодо постраждалих з'ясовується.

Нагадаємо, 2 червня росіяни кілька разів атакували Дніпро балістикою та дронами. Внаслідок влучань пошкоджені житлові будинки. Серед жертв атаки - діти.

Уже 3 червня вдень росіяни продовжили тероризувати місто новими ударами. У день, коли в місті оголошено День трауру.