Фото: ОВА

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Ракетный удар по жилому кварталу унес жизни 16 мирных жителей. Среди погибших – двое мальчиков в возрасте 3 и 8 лет.

"Они просто спали в своих кроватях. И не проснулись из-за вражеского ракетного удара. Это сознательный террор россиян против мирных людей. Против детей. Против жизни", – написал глава ОВА и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, что вечером 2 июня россияне атаковали Днепр реактивным дроном. Это была третья атака на город за сутки.

Ранее сообщалось о 12 погибших из-за обстрелов Днепра.