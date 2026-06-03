У Дніпрі священник ґвалтував доньок та створював дитяче порно

Фото: прокуратура

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік був священником у храмі московського патріархату. Після смерті дружини він лишився сам з малолітніми доньками. Дівчатам було 12 та 13 років, коли він почав розбещувати їх. Крім того, за участю однієї з доньок батько виготовляв порнографічні файли, які зберігав на своєму мобільному телефоні.

Після того як священника взяли під варту, дітей передали до родини хрещеної матері. У 2024 році апеляційний суд скасував вирок, яким його засудили до 10 років. Проте під час нового судового розгляду прокурори довели вину чоловіка.

Верховний суд погодився з доводами обвинувачення. Тож, священник проведе за ґратами 10 років.

Нагадаємо, що раніше до суду направили обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку.