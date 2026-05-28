В Запорожье задержали майора полиции по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Запорожье сообщили о подозрении полицейскому, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 14-летней девушки

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел 26 мая около двух часов ночи в одном из спальных районов города.

По данным следствия, старший оперуполномоченный ГУНП в Запорожской области, майор полиции совершил действия без согласия потерпевшей.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия в соответствии со ст. 208 УПК Украины после сообщения на линию 102 от местного жителя, услышавшего крики.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, правоохранители задержали в Днепре 40-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве ребенка. Тело 11-летнего мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили 28 мая около 10:00 в заброшенном здании. У погибшего были связаны руки и многочисленные травмы.