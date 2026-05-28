11:49  28 мая
Ограбил офис после атаки на Киев: мужчине грозит до 10 лет
08:38  28 мая
Сломали руку, применили шокер и газ: на Волыни будут судить работника ТЦК
08:20  28 мая
"Вам не жить в селе": на Полтавщине пьяный мужчина угрожал переселенцам оружием
UA | RU
UA | RU
28 мая 2026, 13:38

В Запорожье задержали майора полиции по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

28 мая 2026, 13:38
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Запорожье сообщили о подозрении полицейскому, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 14-летней девушки

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел 26 мая около двух часов ночи в одном из спальных районов города.

По данным следствия, старший оперуполномоченный ГУНП в Запорожской области, майор полиции совершил действия без согласия потерпевшей.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия в соответствии со ст. 208 УПК Украины после сообщения на линию 102 от местного жителя, услышавшего крики.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, правоохранители задержали в Днепре 40-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве ребенка. Тело 11-летнего мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили 28 мая около 10:00 в заброшенном здании. У погибшего были связаны руки и многочисленные травмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
насилие полиция Запорожье изнасилование несовершеннолетняя майор
Заражение несовершеннолетней ВИЧ: на Полтавщине суд назначил мужчине год испытательного срока
28 мая 2026, 10:36
Грозит пожизненное: на Черниговщине задержали мужчину по подозрению в изнасиловании двух падчериц
27 мая 2026, 10:34
В Киеве мужчина ножом изуродовал лицо подростка
25 мая 2026, 19:15
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Кровавый конфликт на Днепропетровщине: 59-летний гость из Киева ранил ножом местного жителя
28 мая 2026, 15:59
Судят главу "совета депутатов" Новой Каховки
28 мая 2026, 15:47
Организаторам схемы уклонения от мобилизации в Днепре грозит до 9 лет тюрьмы
28 мая 2026, 15:30
В Киевской области ВАЗ "вылетел" в кювет: погибли двое детей
28 мая 2026, 14:45
В Харькове мужчина сам сделал себе бронирование от мобилизации
28 мая 2026, 14:20
Скандал в Винницкой области: ФЛП пропавшего военного два года получал госконтракты
28 мая 2026, 13:58
На Хмельнитчине провели масштабную военную подготовку для молодежи
28 мая 2026, 13:19
В Ровно массовое отравление в детском развлекательном заведении
28 мая 2026, 12:50
В Генштабе подтвердили поражение НПЗ "Туапсинский", объектов ПВО и командных пунктов врага
28 мая 2026, 12:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктория Сюмар
Все блоги »