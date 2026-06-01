В Днепре тренер по гимнастике развращал 11-летнюю ученицу

В Днепре судили детского тренера по спортивной гимнастике. Он пытался оспорить приговор за развращение своей 11-летней ученицы

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Прокуратура доказала обоснованность приговора и обеспечила позицию обвинения. По данным следствия, в 2018 году полгода под вымышленным поводом участия в фотосессии спортивного белья для акробатики 53-летний тренер развращал 11-летнюю ученицу.

Ребенок долго боялся рассказать об этом взрослым. Впоследствии она рассказала об этом матери, а женщина сразу обратилась в полицию. Вина тренера доказана экспертизой, свидетельскими показаниями и потерпевшей. Сам он вину не признал.

"Бывший тренер будет отбывать назначенное наказание - 7 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 156 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет", - сообщили в прокуратуре.

