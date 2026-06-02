Массированный удар России: 11 погибших, более 100 раненых по всей Украине

В ночь на 2 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет и беспилотников

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Под атаками оказались Киев, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Полтавская и Хмельницкая области.

По предварительным данным, всего в результате ночной атаки погибли по меньшей мере 11 человек, более 100 получили ранения.

Киев

В столице известно о 4 погибших и более 60 пострадавших, среди них трое детей. Повреждены жилые дома, медицинское учреждение, детский сад, АЗС, офисные и административные здания в восьми районах города.

Днепропетровская область

В результате ракетной атаки по Днепру погибли 7 человек, еще 34 получили ранения, среди них двое детей. В Каменском из-за удара БпЛА пострадали три человека.

Харьков

Под ударами ракет и дронов оказались четыре района города. Пострадали 9 человек, в том числе 11-летняя девочка.

Киевская область

Ранения получили два человека. Повреждены жилые дома, складские помещения, транспорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Полтавская область

В Лубенском районе два человека подверглись острой реакции на стресс. Повреждены производственные помещения частного предприятия, жилые дома и хозяйственные постройки.

Хмельницкая область

В результате атаки БПЛА повреждены предприятия пищевой промышленности и складские помещения. Произошел пожар площадью около 1500 кв. м. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Правоохранители и прокуроры документируют последствия очередных военных преступлений РФ и приступили к досудебным расследованиям по ст. 438 УК Украины.

Как известно, в ночь на 2 июня РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.