02 июня 2026, 09:48

Массированный удар России: 11 погибших, более 100 раненых по всей Украине

Фото: Прокуратура Украины
В ночь на 2 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет и беспилотников

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Под атаками оказались Киев, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Полтавская и Хмельницкая области.

По предварительным данным, всего в результате ночной атаки погибли по меньшей мере 11 человек, более 100 получили ранения.

  • Киев

В столице известно о 4 погибших и более 60 пострадавших, среди них трое детей. Повреждены жилые дома, медицинское учреждение, детский сад, АЗС, офисные и административные здания в восьми районах города.

  • Днепропетровская область

В результате ракетной атаки по Днепру погибли 7 человек, еще 34 получили ранения, среди них двое детей. В Каменском из-за удара БпЛА пострадали три человека.

  • Харьков

Под ударами ракет и дронов оказались четыре района города. Пострадали 9 человек, в том числе 11-летняя девочка.

  • Киевская область

Ранения получили два человека. Повреждены жилые дома, складские помещения, транспорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

  • Полтавская область

В Лубенском районе два человека подверглись острой реакции на стресс. Повреждены производственные помещения частного предприятия, жилые дома и хозяйственные постройки.

  • Хмельницкая область

В результате атаки БПЛА повреждены предприятия пищевой промышленности и складские помещения. Произошел пожар площадью около 1500 кв. м. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Правоохранители и прокуроры документируют последствия очередных военных преступлений РФ и приступили к досудебным расследованиям по ст. 438 УК Украины.

Как известно, в ночь на 2 июня РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.

01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
