02 червня 2026, 12:01

У Дніпрі вже 11 загиблих: з-під завалів дістали тіла жінки та ще однієї дитини

Фото: Дніпропетровська ОВА
У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Наразі відомо про 11 жертв, серед яких двоє дітей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, рятувальники дістали з-під завалів понівеченої ворожим ударом чотириповерхівки тіло жінки та 8-річного хлопчика.

Кількість постраждалих залишається незмінною 37 людей. Із них 22 перебувають в лікарнях. У потерпілих діагностували осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові травми й акубаротравми.

На місці трагедії тривають аварійно-рятувальні роботи. Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська атака в Дніпрі забрала життя 9 людей, серед них 3-річна дитина.

За даними Офісу Генпрокурора, в ніч на 2 червня російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Під атаками опинилися Київ, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Полтавська та Хмельницька області. За попередніми даними, загалом унаслідок нічної атаки загинули щонайменше 11 людей, понад 100 отримали поранення.

