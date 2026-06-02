Атака РФ на Киев: количество раненых выросло до 63

В Киеве количество пострадавших в результате комбинированной российской атаки 2 июня возросло до 63 человек

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, среди раненых – трое детей 3, 11 и 17 лет.

На местах попадания и падения обломков работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели, медики и психологи.

Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления против мирного населения.

Напомним, в ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Погибли 4 человека, было известно о 58 пострадавших.

Как известно, РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.