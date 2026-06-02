02 июня 2026, 07:44

Ночной удар по Киевщине: трое пострадавших, повреждены дома и авто

Фото: ГСЧС Киевщины
Всю ночь враг массированно атаковал Киевскую область дронами, крылатыми ракетами и баллистическим вооружением. Под ударом снова оказались мирные города и села региона

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки пострадали трое жителей области. Последствия вражеской атаки отмечены в четырех районах области.

  • Бучанский район

Наибольшие повреждения получил Бучанский район. Здесь повреждены три частных дома, логистические и складские помещения, другие нежилые здания, а также шесть грузовых автомобилей.

  • Вышгородский район

Повреждены два многоквартирных дома и одно частное домовладение.

  • Фастовский район

Повреждения получили частные дома.

  • Обуховский район

Также зафиксированы повреждения частной жилой застройки.

На местах работают все оперативные службы. Там, где разрешается безопасность, продолжается обследование территорий, фиксация разрушений и ликвидация последствий атаки. Жителям, чьи дома пострадали, оказывается необходимая помощь.

Напомним, этой ночью враг также массированно атаковал Киев. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Погибли 4 человека, 58 пострадавших.

