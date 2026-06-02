Всю ночь враг массированно атаковал Киевскую область дронами, крылатыми ракетами и баллистическим вооружением. Под ударом снова оказались мирные города и села региона

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки пострадали трое жителей области. Последствия вражеской атаки отмечены в четырех районах области.

Бучанский район

Наибольшие повреждения получил Бучанский район. Здесь повреждены три частных дома, логистические и складские помещения, другие нежилые здания, а также шесть грузовых автомобилей.

Вышгородский район

Повреждены два многоквартирных дома и одно частное домовладение.

Фастовский район

Повреждения получили частные дома.

Обуховский район

Также зафиксированы повреждения частной жилой застройки.

На местах работают все оперативные службы. Там, где разрешается безопасность, продолжается обследование территорий, фиксация разрушений и ликвидация последствий атаки. Жителям, чьи дома пострадали, оказывается необходимая помощь.

Напомним, этой ночью враг также массированно атаковал Киев. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Погибли 4 человека, 58 пострадавших.