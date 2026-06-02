Ночной удар по Киевщине: трое пострадавших, повреждены дома и авто
Всю ночь враг массированно атаковал Киевскую область дронами, крылатыми ракетами и баллистическим вооружением. Под ударом снова оказались мирные города и села региона
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки пострадали трое жителей области. Последствия вражеской атаки отмечены в четырех районах области.
- Бучанский район
Наибольшие повреждения получил Бучанский район. Здесь повреждены три частных дома, логистические и складские помещения, другие нежилые здания, а также шесть грузовых автомобилей.
- Вышгородский район
Повреждены два многоквартирных дома и одно частное домовладение.
- Фастовский район
Повреждения получили частные дома.
- Обуховский район
Также зафиксированы повреждения частной жилой застройки.
На местах работают все оперативные службы. Там, где разрешается безопасность, продолжается обследование территорий, фиксация разрушений и ликвидация последствий атаки. Жителям, чьи дома пострадали, оказывается необходимая помощь.
Напомним, этой ночью враг также массированно атаковал Киев. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Погибли 4 человека, 58 пострадавших.