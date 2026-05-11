11 травня 2026, 16:15

Оточили та вимагали документи: у Дніпрі чоловік накинувся на ТЦК із ножем

Фото з відкритих джерел
Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра розглянув справу чоловіка, який напав на ТЦК. Відомо, що він завдав їм тяжких тілесних ушкоджень

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Інцидент стався у грудні минулого року. Чоловіка зупинили для перевірки документів. Це були п'ятеро військових ТЦК та одна поліцейська. Коли чоловік відмовився надавати документи, працівник ТЦК силою помістив його до мікроавтобуса. Всередину авто сіл два працівники ТЦК і затриманий звідкись узяв ножа і почав завдавати їм удари — у живіт, у плече, стегно.

Зазначається, що військові ТЦК отримали не менш ніж п'ять і не менш ніж см ножових поранень. Частину з них експерти називають тяжкими та небезпечними для життя. За словами чоловіка, ножа він підняв із підлоги службового автомобіля ТЦК.

Чоловік визнав провину. Він розповів, що того дня повертався з магазину, де купив пластиковий таз. На вулиці біля нього зупинився бус. За його словами, з бусу вийшли чоловіки у військовій формі з шевронами, дехто з зі зброєю та в балаклавах. Він зазначив, що його оточили та вимагали військово-облікові документи.

За словами чоловіка, лише поліцейська показала йому посвідчення, а військові ТЦК нібито документів не показували. Він зазначив, що нібито не щзаперечував надати поліцейській свої документи, бо він оновлював дані та не перебував у розшуку ТЦК. Проте не мав при собі документів та запропонував їм поїхати за місцем його проживання, і не хотів показувати документи при сторонніх особах (він мав на увазі ТЦК).

Після цього, говорить обвинувачений, далі чоловіки у військові формі схопили його та потягнули до свого автомобіля. Всередині буса він опинився з двома чоловіками, двері за ними закрилися. Тоді він зміг взяти ніж. Коли він намагався вибратись з авто, почав завдавати військовим удари ножем. Коли машину відчинили, інший військовий ТЦК здійснив постріл і чоловіка затримали.

На суді чоловік заявив, що шкодує про вчинене, вживає заходів для примирення з потерпілими та відшкодування їм шкоди. Військові ТЦК підтвердили, що отримали від нього гроші як компенсацію, і не наполягали на суворому покаранні.

Сторона захисту посилалася на те, що обвинувачений використав ножа через неправомірні дії працівників ТЦК та поліцейської. Проте суд вважав, що жодного доказу на підтвердження перевищенням службовими особами своїх службових повноважень в судовому засіданні не встановлено.

Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що після мобілізації місцевого представника ромської громади там зібрався натовп близько 30 людей. Вони почали виламувати двері та намагатись прорватись до будівлі ТЦК. Згодом у ТЦК зробили заяву, розповівши, що сталось.

08 травня 2026
