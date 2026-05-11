The Economist: парад в Москве показал провалы РФ и рост преимущества Украины

Сокращенный военный парад в Москве 9 мая продемонстрировал неудачи России на поле боя и ее беспокойство из-за растущей эффективности украинских дальнобойных ударов

Об этом, как отмечает "Зеркало недели", пишет The Economist, передает RegioNews.

По оценкам журналистов, впервые за три года инициатива в войне может постепенно переходить к Украине. Издание отмечает, что после тяжелой зимы, когда украинские города и энергетическая инфраструктура регулярно подвергались массированным атакам, Киев начал менять баланс сил.

В материале говорится о провале российского весеннего наступления: в апреле, впервые с августа 2024 года, Россия потеряла больше территорий, чем смогла захватить. Аналитики Института изучения войны (ISW) увязывают это с украинскими контратаками, ударами средней дальности, а также осложнениями в российской системе управления и связи.

Эксперты также отмечают, что потери России растут и могут превышать темпы пополнения личного состава. По оценкам, соотношение погибших и раненых российских военных меняется, в частности из-за активного применения FPV-дронов.

Отдельно подчеркивается расширение так называемой "зоны поражения" дронов на фронте, что существенно усложняет российские наступательные действия. Украина, по данным аналитиков, все чаще использует роботизированные системы для сохранения личного состава.

Кроме того, растет эффективность украинских дальнобойных ударов по территории РФ – в том числе по составам, пунктам управления, системам ПВО и военной инфраструктуре. По оценкам журналистов, большая часть территории России уже находится в зоне потенциального поражения украинских беспилотников.

Аналитики, которых цитирует издание, считают, что дальнейшее развитие войны будет в значительной степени зависеть от способности России противодействовать украинским дроновым технологиям и от результатов возможного летнего наступления.

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, за апрель зафиксирован рост потерь российских войск. Всего уничтожено или тяжело ранено 35 203 российских военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует новую наступательную операцию и одновременно расширяет мобилизацию, чтобы компенсировать потери армии.

