11 мая 2026, 15:27

Заманивал в гости, пока мать на работе: в Киеве задержали соседа за развращение 9-летней девочки

Фото: Киевская городская прокуратура
В Дарницком районе столицы: 44-летний мужчина, воспользовавшись детской доверчивостью, долго развращал 9-летнюю соседку. Под видом "друга" злоумышленник манипулировал девочкой в мессенджерах и заманивал в собственную квартиру для совершения развратных действий

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

44-летнему жителю столицы сообщено о подозрении по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Установлено, что мужчина познакомился с девятилетней девочкой во дворе дома, где они проживали по соседству. В течение длительного времени они переписывались через мессенджер Telegram. Во время общения мужчина просил послать ему интимные фото.

Третьеклассница воспринимала взрослого как друга и доверяла ему, поэтому не только переписывалась с ним, но и приходила в гости. Так называемый друг совершал по отношению к ней развратные действия непосредственно в квартире, в том числе демонстрируя свой половой орган. У него семьи нет и живет с мамой, а ребенка приглашал домой когда мать была на работе.

Во время обыска правоохранители изъяли у подозреваемого мобильный телефон с поличным с ребенком.

Подозреваемый находится под стражей без права определения залога.

Напомним, что в Виннице задержали руководителя христианского реабилитационного центра, которого подозревают в насилии над детьми.

