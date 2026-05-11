Оккупанты не успели скрыться: FPV-дрон ВСУ нанес точный удар
Ударный беспилотник Сил обороны Украины застал российских военных врасплох и поразил группу пехотинцев
Об этом сообщает RegioNews
Видео боевой работы обнародовал отдельный отряд специального назначения "Туман" 1 корпуса Национальной гвардии Украины АЗОВ.
На кадрах видно, что FPV-дрон появился внезапно – вылетел из-за угла многоквартирного дома, где российские штурмовики пытались скрыться. Появление беспилотника стало для них неожиданностью.
В "Тумане" отметили, что операторы аэроразведки круглосуточно выявляют позиции, укрытие и перемещение противника, после чего экипажи ударных дронов оперативно наносят точные удары.
В подразделе подчеркнули, что такая работа позволяет уничтожать силы противника и усложнять его дальнейшие действия по направлениям.
Напомним, Силы специальных операций Украины в ночь на 17 апреля атаковали дронами логистическую базу российского центра беспилотных систем "Рубикон". Это произошло в оккупированном Мангуше Донецкой области.