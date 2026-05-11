В Одесской области произошло вооруженное нападение на военнослужащих ТЦК и СП при исполнении служебных обязанностей. Двое военных получили ножевые ранения и находятся в больнице в тяжелом состоянии

Об инциденте сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, передает RegioNews.

По данным ведомства, событие произошло 10 мая в селе Байбузовка Савранской общины Подольского района.

Группа оповещения вместе с полицейскими остановила мужчину для проверки военно-учетных документов. Оказалось, что он находится в розыске за нарушение правил военного учета.

Во время сопровождения в территориальный центр для оформления административных материалов мужчина внезапно напал на военных и применил холодное оружие. В результате нападения двое военнослужащих получили многочисленные ножевые ранения и были госпитализированы.

В ТЦК заявили, что правоохранители уже начали следственные действия, а инцидент квалифицируют как покушение на убийство. В настоящее время идет расследование, а подозреваемому грозит уголовная ответственность.

Напомним, в Днепре 4 мая во время осуществления мероприятий по оповещению произошло нападение на представителей Территориального центра комплектования. Местный житель произвел выстрелы в сторону работников. Травмированы два представителя ТЦК.

