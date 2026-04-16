В поврежденном российской атакой кафе Днепра большой наплыв клиентов
16 апреля 2026, 18:15

В Днепре мужчина сломал нос военному ТЦК

Фото: из открытых источников
Индустриальный районный суд Днепра рассмотрел дело мужчины, нанесшего телесные повреждения представителю ТЦК. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел весной 2026 года. Тогда стражи порядка остановили авто для проверки документов. В ходе общения с военными ТЦК у водителя произошел конфликт с одним из них. Отмечается, что мужчина умышленно ударил кулаком военного ТЦК в носовой участок. В результате пострадавший получил закрытый перелом костей носа, ссадину и синяк под глазом.

Известно, что мужчина раньше не имел проблем с законом, а также содержит малолетнего ребенка. За свой поступок он раскаялся. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен.

Напомним, ранее на Волыни работники ТЦК избили 60-летнего рыбака во время мобилизации. Сотрудники ДБР задержали начальника группы одного из отделов ТЦК, причастного к избиению.

