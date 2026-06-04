Футбол, бои К1 и детские соревнования: на Киевщине прошел детский спортивный праздник
В первые дни лета в Межигорье, на территории Weekend Park, состоялось большое семейное спортивно-развлекательное мероприятие
Как информирует RegioNews, соорганизатором события выступила Вышгородская районная ячейка ГО "Захист Держави".
Программа праздника включала детские футбольные соревнования по розыгрышу ценных призов, а также турнир по единоборствам К1 "Шаг к победе".
Атмосферу мероприятия дополнило выступление группы "РуханкоМэн", которая обеспечила музыкальное сопровождение и интерактивные развлечения для гостей.
Несмотря на дождливую погоду, праздник собрал немало посетителей. Гости поддерживали юных спортсменов, проводили время с семьями и приобщались к активностям в теплой и дружеской атмосфере.
Напомним, по инициативе ГО "Захист Держави" в Хмельницкой области для местной молодежи организовали масштабную военно-патриотическую подготовку. Учащиеся лицеев отрабатывали основные навыки безопасности, тактической медицины и командного взаимодействия.