16 квітня 2026, 18:15

У Дніпрі чоловік зламав ніс військовому ТЦК

Фото з відкритих джерел
Індустріальний районний суд Дніпра розглянув справу чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень представнику ТЦК. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався навесні 2026 року. Тоді правоохоронці зупинили авто для перевірки документів. Під час спілкування з військовими ТЦК у водія стався конфлікт із одним із них. Зазначається, що чоловік умивно вдарив кулаком військового ТЦК в ділянку носа. Внаслідок цього потерпілий отримав закритий перелом кісток носа, садно та синець під оком.

Відомо, що чоловік раніше не мав проблем із законом, а також має на утриманні малолітню дитину. За свій вчинок він розкаявся. Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень.

Нагадаємо, раніше на Волині працівники ТЦК побили 60-річного рибалку під час мобілізації. Працівники ДБР затримали начальника групи одного з відділів ТЦК, причетного до побиття.

У Запоріжжі адвокат організував "тури" для ухилянтів
16 квітня 2026, 14:55
На Тернопільщині судитимуть 54-річного чоловіка, який за 13 500 євро організував незаконне переправлення осіб за кордон
15 квітня 2026, 16:51
На Одещині за 6 тисяч доларів "випускали" чоловіків за кордон
15 квітня 2026, 15:50
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
