У Дніпрі чоловік зламав ніс військовому ТЦК

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався навесні 2026 року. Тоді правоохоронці зупинили авто для перевірки документів. Під час спілкування з військовими ТЦК у водія стався конфлікт із одним із них. Зазначається, що чоловік умивно вдарив кулаком військового ТЦК в ділянку носа. Внаслідок цього потерпілий отримав закритий перелом кісток носа, садно та синець під оком.

Відомо, що чоловік раніше не мав проблем із законом, а також має на утриманні малолітню дитину. За свій вчинок він розкаявся. Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень.

Нагадаємо, раніше на Волині працівники ТЦК побили 60-річного рибалку під час мобілізації. Працівники ДБР затримали начальника групи одного з відділів ТЦК, причетного до побиття.