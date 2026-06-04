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04 июня 2026, 13:39

Виталий Коваль больше не депутат Ровенского городского совета: что известно

04 июня 2026, 13:39
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Фото: из открытых источников
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Депутат Ровенского городского совета Виталий Коваль сложил свои полномочия. Соответствующее решение было принято 4 июня во время сессии Ривнесовета

Об этом сообщила журналистка Суспильного из сессионного зала, передает RegioNews.

Как говорится в проекте решения, основанием для прекращения полномочий стало заявление депутата. Сам Виталий Коваль на заседание сессии не явился.

Решение поддержали 28 депутатов, четверо высказались против, еще двое – не голосовали.

В ходе обсуждения представители разных фракций поднимали вопросы о деятельности Коваля в должности и отчетности за ранее принятые решения, в частности, о финансировании оборонных и инфраструктурных проектов. Отдельные депутаты заявляли об отсутствии отчетности и высказывали сомнения в причинах составления мандата.

Несмотря на дискуссии, городской совет принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий.

В то же время Виталий Коваль прокомментировал решение в Facebook, поблагодарив коллег за совместную работу. Он подчеркнул, что составление мандата не прощание с городом.

"Равное было, есть и будет важной частью моей жизни. Если что-то делать – то во всю", – написал он.

Справка: Виталий Коваль был избран депутатом Ровенского городского совета от партии "Слуга народа". Сам он уроженец города Березно.

Ранее он возглавлял Ровенскую ОВА, а также занимал должность главы Фонда государственного имущества Украины и министра аграрной политики и продовольствия.

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