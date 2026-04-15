В Тернопольской области будут судить 54-летнего мужчину, который за 13 500 евро организовал незаконную переправку лиц за границу
Правоохранители Тернопольщины завершили досудебное расследование схемы незаконного выезда мужчин за границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольщины.
По данным правоохранителей, 54-летний житель Тернопольской области наладил схему "услуг" для военнообязанных. За 13 500 евро он обещал клиенту беспрепятственный проезд через блокпосты, временное проживание в гостинице, трансфер в пограничную зону и инструктаж по маршруту нелегального пересечения границы вне официальных пунктов пропуска.
Фигуранта задержали при получении части оговоренной суммы – 1500 евро.
За совершенное мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.
Как сообщалось, директор медицинского учреждения в Тернопольской области организовал схему изготовления и выдачи фиктивных документов для выезда за границу. Стоимость такой "услуги" составила 5000 долларов США.