В Тернопольской области будут судить 54-летнего мужчину, который за 13 500 евро организовал незаконную переправку лиц за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольщины.

По данным правоохранителей, 54-летний житель Тернопольской области наладил схему "услуг" для военнообязанных. За 13 500 евро он обещал клиенту беспрепятственный проезд через блокпосты, временное проживание в гостинице, трансфер в пограничную зону и инструктаж по маршруту нелегального пересечения границы вне официальных пунктов пропуска.

Фигуранта задержали при получении части оговоренной суммы – 1500 евро.

За совершенное мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, директор медицинского учреждения в Тернопольской области организовал схему изготовления и выдачи фиктивных документов для выезда за границу. Стоимость такой "услуги" составила 5000 долларов США.