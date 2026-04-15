15 апреля 2026, 16:51

В Тернопольской области будут судить 54-летнего мужчину, который за 13 500 евро организовал незаконную переправку лиц за границу

15 апреля 2026, 16:51
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Правоохранители Тернопольщины завершили досудебное расследование схемы незаконного выезда мужчин за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольщины.

По данным правоохранителей, 54-летний житель Тернопольской области наладил схему "услуг" для военнообязанных. За 13 500 евро он обещал клиенту беспрепятственный проезд через блокпосты, временное проживание в гостинице, трансфер в пограничную зону и инструктаж по маршруту нелегального пересечения границы вне официальных пунктов пропуска.

Фигуранта задержали при получении части оговоренной суммы – 1500 евро.

За совершенное мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, директор медицинского учреждения в Тернопольской области организовал схему изготовления и выдачи фиктивных документов для выезда за границу. Стоимость такой "услуги" составила 5000 долларов США.

суд Тернопольская область выезд за границу коррупционная схема
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
