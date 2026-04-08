В Днепропетровской области неизвестные ночью расстреляли АЗС

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на вторник, 7 апреля, около 3:25 в Синельниковском районе неизвестные обстреляли автозаправочную станцию

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на видео из местных сообществ, передает RegioNews.

На кадрах камеры наблюдения видно, что злоумышленники подъехали на автомобиле и открыли огонь из автомата прямо по территории АЗС.

Полиция официально инцидент не комментирует. Информация о пострадавших уточняется.

