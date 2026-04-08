На Дніпропетровщині невідомі вночі розстріляли АЗС
У ніч на вівторок, 7 квітня, близько 3:25 у Синельниківському районі невідомі обстріляли автозаправну станцію
Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на відео з місцевих спільнот, передає RegioNews.
На кадрах камер спостереження видно, що зловмисники під’їхали на автомобілі та відкрили вогонь з автомата прямо по території АЗС.
Наразі поліція офіційно інцидент не коментує. Інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, конфлікт водіїв на Рівненщині завершився стріляниною на АЗС. Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події, затримали нападника. 32-річного водія помістили до ізолятора тимчасового тримання.
07 квітня 2026, 20:55Розстріл родини з 4-річною дитиною на Чернігівщині: апеляція підтвердила довічний вирок
06 квітня 2026, 12:37На Дніпропетровщині авто "влетіло" у швидку, яка везла пацієнта з інсультом
02 квітня 2026, 22:50
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
ГРВІ та COVID-19: 115 тис. українців захворіли минулого тижня
08 квітня 2026, 14:4012 тисяч "зеленими" за подорож річкою: на Буковині прикордонники піймали ухилянтів із човном
08 квітня 2026, 14:25Квартира за $400 000, частина ЖК і елітні авто: як живе родина судді з Мукачева
08 квітня 2026, 14:20Слова підтримки: у Франківську з'явилася скринька для листів тим, хто у полоні
08 квітня 2026, 13:54У Харкові 18-річний мотоцикліст розбився у ДТП з автобусом
08 квітня 2026, 13:47Світ побачив слабку Америку: чому Україні час готуватися до безпеки без участі США
08 квітня 2026, 13:38Зґвалтував 7-річну доньку знайомої: на Волині чоловіка відправили за ґрати
08 квітня 2026, 13:26На Закарпатті мати "здала дітей" в оренду для жебракування за $1000
08 квітня 2026, 13:19Обіцяв "непридатність" за $12 тисяч: на Черкащині викрили військового дисциплінарного батальйону
08 квітня 2026, 13:07У Києві на дитячому майданчику знайшли тіло молодого хлопця
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
