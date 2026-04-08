На Дніпропетровщині невідомі вночі розстріляли АЗС

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на вівторок, 7 квітня, близько 3:25 у Синельниківському районі невідомі обстріляли автозаправну станцію

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на відео з місцевих спільнот, передає RegioNews.

На кадрах камер спостереження видно, що зловмисники під’їхали на автомобілі та відкрили вогонь з автомата прямо по території АЗС.

Наразі поліція офіційно інцидент не коментує. Інформація про постраждалих уточнюється.

