Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор трем участникам вооруженной банды, расстрелявшим супругов и их маленького сына на Черниговщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Организатор, бывший военный, и двое его сообщников будут отбывать пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кроме пожизненного срока, осужденные должны выплатить родственникам погибших 30 млн грн морального ущерба и почти 695 тыс. грн имущественного ущерба.

Апелляционные жалобы защиты суд отклонил, признав доказательства вины полными и бесспорными.

Напомним, злоумышленники заранее спланировали преступление. Организатор под видом продажи автомобиля выманил знакомого перекупщика на встречу возле заброшенной АЗС. 30-летний мужчина приехал на место вместе с 28-летней женой и 4-летним сыном.

Фигуранты заманили семью в лесополосу, где организатор выстрелил в них по меньшей мере 36 раз. Все трое погибла на месте. Чтобы скрыть убийство, бандиты зарыли тела в заранее подготовленной яме и сожгли автомобиль жертв. Нападавшие забрали 6000 долларов, которые распределили между собой.