11:11  28 березня
У Дніпрі під час обстрілу пошкоджено історичну будівлю майже 100-річної давності
09:33  28 березня
Іноземець поранив киянина ножем: постраждалий у важкому стані
02:35  28 березня
Ведучий Олексій Суханов зізнався, скільки він витрачає на продукти
UA | RU
UA | RU
28 березня 2026, 11:11

У Дніпрі під час обстрілу пошкоджено історичну будівлю майже 100-річної давності

Читайте также на русском языке
Фото: "Відомо"
Читайте также
на русском языке

Під час обстрілу Дніпра 26 березня пошкоджень зазнала будівля, яка має важливе історичне значення для міста

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на дніпровського історика та краєзнавця Валентина Старостіна, передає RegioNews.

За його словами, йдеться про один із корпусів комплексу житлових будинків місцевого гарнізону, зведеного на початку 1930-х років.

Найяскравіший будинок комплексу, розташований на проспекті Лесі Українки, був повністю зруйнований під час радянських обстрілів у 1943 році. Поточні пошкодження менш фатальні, однак вибухова хвиля розтрощила старовинні вікна, що частково зберігалися ще з довоєнних часів.

Історична будівля значно пошкоджена з боку внутрішнього двору

Начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва пояснила, що термін "значна історична будівля" визначений державними будівельними нормами.

Такі споруди мають художню та історичну цінність, характерні для певного населеного місця та відображають архітектуру своєї епохи. Ця будівля позначена на історико-архітектурному опорному плані міста та є частиною культурної спадщини громади.

Валентин Старостін також показав архівний кадр 1939 року, на якому зафіксовано цей будинок. На знімку видно оригінальні віконні рами, що частково збереглися до сьогодні, однак вибухова хвиля пошкодила їх.

Так будинок виглядав у 1939 році

Нагадаємо, російські військові атакували безпілотниками Дніпро 26 березня близько десятої ранку. У багатоквартирному будинку зайнялися квартири на другому та третьому поверхах. Постраждали 5 осіб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріл Дніпро пошкодження історична будівля
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Костянтин Матвієнко
Всі блоги »