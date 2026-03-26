В Днепропетровской области отец, лишенный родительских прав, захотел выплаты за сына-военного
В Кривом Роге будут судить мужчину за мошенничество. Он незаконно получил более миллиона гривен от государства
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
В течение года мужчина получал денежное довольствие за без вести пропавшего сына-военнослужащего. Однако выяснилось, что еще около 10 лет назад этот мужчина был лишен родительских прав. Он не имел права получать эти выплаты.
За денежной помощью он обратился еще в 2023 году. Тогда он получил деньги и использовал их на собственные нужды. Теперь ему сообщили о подозрении в мошенничестве.
Напомним, ранее во Львовской области судили военного. Он получал государственные выплаты за ранения, которого на самом деле не было.
