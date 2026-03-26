17:57  26 березня
Харків почали атакувати нові російські безпілотники
15:39  26 березня
На Львівщині судитимуть керівника ТЦК, який "забув" задекларувати майно на 8 мільйонів
14:55  26 березня
У Полтаві ветеран ЗСУ спустив собаку на поліцейських – суд виніс вирок
UA | RU
UA | RU
26 березня 2026, 18:40

На Дніпропетровщині батько, який позбавлений батьківських прав, захотів виплати за сина-військового

26 березня 2026, 18:40
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі будуть судити чоловіка за шахрайство. Він незаконно отримав понад мільйон гривень від держави

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Протягом року чоловік отримував грошове забезпечення за безвісти зниклого сина-військовослужбовця. Однак з'ясувалось, що ще близько 10 років тому цей чоловік був позбавлений батьківських прав. Він не мав права отримувати ці виплати.

За грошовою допомогою він звернувся ще в 2023 році. Тоді він отримав кошти та використовував їх на власні потреби. Тепер йому повідомили про підозру в шахрайстві.

Нагадаємо, раніше на Львівщині судили військового. Він отримував державні виплати за поранення, якого насправді не було.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція Дніпропетровська область виплати
26 березня 2026, 20:39
В Україні розслідують майже 100 тисяч справ про безвісти зниклих людей
26 березня 2026, 20:29
На Рівненщині п'яний водій збив дитину
26 березня 2026, 19:55
Колишнього заступника голови Тернопільської ОВА засудили до 8 років позбавлення волі
26 березня 2026, 19:14
Стало відомо, чи відключатимуть світло в Україні 27 березня
26 березня 2026, 18:59
У Києві жінка купувала діагноз для сина-ухилянта
26 березня 2026, 18:25
Українські військові уразили на Луганщині російський ЗРК вартістю 25 мільйонів доларів
26 березня 2026, 18:10
Харків почали атакувати нові російські безпілотники
26 березня 2026, 17:57
Водій заснув: на Дніпропетровщині рейсовий мікроавтобус влетів у стовп
26 березня 2026, 17:35
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Всі блоги »