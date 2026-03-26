На Дніпропетровщині батько, який позбавлений батьківських прав, захотів виплати за сина-військового

У Кривому Розі будуть судити чоловіка за шахрайство. Він незаконно отримав понад мільйон гривень від держави

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Протягом року чоловік отримував грошове забезпечення за безвісти зниклого сина-військовослужбовця. Однак з'ясувалось, що ще близько 10 років тому цей чоловік був позбавлений батьківських прав. Він не мав права отримувати ці виплати.

За грошовою допомогою він звернувся ще в 2023 році. Тоді він отримав кошти та використовував їх на власні потреби. Тепер йому повідомили про підозру в шахрайстві.

Нагадаємо, раніше на Львівщині судили військового. Він отримував державні виплати за поранення, якого насправді не було.