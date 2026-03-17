Фото: СБУ

СБУ задержала еще одного агента ФСБ в рядах Сил обороны Украины. Им оказался завербованный врагом матрос морской охраны Госпогранслужбы, корректировавший ракетно-дроновые удары по Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигурант выявлял боевые позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитных батарей, защищающих небо портового города. Используя агентурные данные, россияне надеялись подготовить новую серию воздушных атак по областному центру в обход украинского ПВО.

Среди основных "целей" РФ были места сосредоточения личного состава украинских войск, вовлеченных в боевые действия на южном фронте.

Агент на такси объезжал город и его окрестности, чтобы из окна авто скрыто сфотографировать на телефонную камеру военные объекты.

Сотрудники СБУ задержали российского "крота" с поличным, когда он фотографировал фасад военного объекта, по которому россияне готовили ракетный удар.

Как установило расследование, матрос был завербован ФСБ, когда искал "легкие заработки" в телеграм-каналах.

Во время обыска у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в рядах ВСУ – завербованного мобилизованного, который самовольно покинул воинскую часть и корректировал атаки РФ по Днепру.