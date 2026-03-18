На Дніпропетровщині чоловік передав росіянам координати українських військових

Ілюстративне фото

Шахтарський міський суд Дніпропетровської області визнав громадянина винним у незаконному поширенні інформації про розтащування Збройних сил України. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, з 31 липня по 18 серпня 2025 року житель міста Шахтарське переписувався з невідомою особою в Telegram. У цій переписці він писав про координати Національної гвардії. Зокрема, він передав пʼять фото військових автомобілів із зазначенням часу і координат, а також два фото із поясненнями щодо місця дислокації особового складу бригади оперативного призначення.

Згодом ці фото знайшли на ноутбуці, яким користувався громадян РФ. Правоохоронці не уточнюють, в якій справі фігурує цей росіянин.

Чоловік на суді визнав провину та розкаявся. Суд призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

