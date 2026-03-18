15:39  18 березня
В Україну йде похолодання зі снігом
12:54  18 березня
На Миколаївщині сталася масштабна пожежа на фермі
10:57  18 березня
На Київщині 13-річного хлопця вразило струмом на даху електрички
UA | RU
UA | RU
18 березня 2026, 20:55

На Дніпропетровщині чоловік передав росіянам координати українських військових

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Шахтарський міський суд Дніпропетровської області визнав громадянина винним у незаконному поширенні інформації про розтащування Збройних сил України. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, з 31 липня по 18 серпня 2025 року житель міста Шахтарське переписувався з невідомою особою в Telegram. У цій переписці він писав про координати Національної гвардії. Зокрема, він передав пʼять фото військових автомобілів із зазначенням часу і координат, а також два фото із поясненнями щодо місця дислокації особового складу бригади оперативного призначення.

Згодом ці фото знайшли на ноутбуці, яким користувався громадян РФ. Правоохоронці не уточнюють, в якій справі фігурує цей росіянин.

Чоловік на суді визнав провину та розкаявся. Суд призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала коригувальника, який допомагав росіянам знищувати військові об’єкти в Одеській області. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
коригувальник агент рф суд Дніпропетровська область
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Всі блоги »