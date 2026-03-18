Военный РФ получил пожизненное за убийство капитана в Херсонской области

Военного РФ в Херсонской области приговорили к пожизненному за убийство и нарушение законов войны

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Прокуроры доказали, что 1 ноября 2022 года в Голой Пристани российский оккупант из автоматического оружия расстрелял гражданский буксир "Ридса", на борту которого находились пассажиры.

Капитан судна получил ранение в голову и погиб на месте.

Оккупанты пытались скрыть преступление, распространяя фейки о якобы "обстреле со стороны ВСУ".

"Умышленные убийства мирных людей – это серьезное нарушение законов войны. Несмотря на временную оккупацию и боевые действия на Херсонщине, правоохранители фиксируют каждое военное преступление и прилагают максимум усилий, чтобы найти виновных – от исполнителей до командиров. Ни одно преступление не останется безнаказанным", – подчеркнул начальник управления противодействия преступлениям в условиях Алексей Бутенко.

С начала полномасштабного вторжения за нарушение законов и обычаев войны в Херсонской области уже осуждены 29 военнослужащих России и пособников страны-агрессора.

