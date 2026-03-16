В Днепре обнаружили масштабную вырубку: уничтожена почти сотня 100-летних деревьев

В прибрежной зоне Амур-Нижнеднепровского района Днепра была обнаружена масштабная вырубка деревьев. На месте бывших насаждений остался пустырь

Об этом сообщает издание "Відомо" со ссылкой на телеграмм-канал "Днепр Оперативный. Война".

По имеющейся информации, на улице Перевиз неизвестные вырезали около сотни деревьев, которым, по предварительным оценкам, могло быть более 100 лет. Территория, где раньше росли деревья, сейчас полностью опустошена.

Когда именно произошла вырубка и имели ли причастные лица соответствующие разрешительные документы, неизвестно.

Также пока нет информации, отреагировали ли на ситуацию правоохранительные органы и начата ли проверка возможного незаконного уничтожения зеленых насаждений.

Напомним, в Черниговской области будут судить двух лесников, которые организовали незаконную вырубку деревьев на 10 миллионов. В общей сложности было срублено 4351 дерево. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.