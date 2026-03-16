У Дніпрі виявили масштабну вирубку: знищено майже сотню 100-річних дерев

Скриншот із відео

Про це повідомляє видання "Відомо" з посиланням на телеграм-канал "Дніпро Оперативний. Війна", передає RegioNews.

За наявною інформацією, на вулиці Перевіз невідомі вирізали близько сотні дерев, яким, за попередніми оцінками, могло бути понад 100 років. Територія, де раніше росли дерева, нині повністю спустошена.

Коли саме відбулася вирубка та чи мали причетні особи відповідні дозвільні документи, наразі невідомо.

Також поки що немає інформації, чи відреагували на ситуацію правоохоронні органи та чи розпочато перевірку щодо можливого незаконного знищення зелених насаджень.

Нагадаємо, на Чернігівщині судитимуть двох лісників, які організували незаконну вирубку дерев на 10 мільйонів. Загалом було зрубано 4351 дерево. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.