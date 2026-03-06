12:20  06 марта
В Киевской области неизвестные избили 20-летнего парня
08:44  06 марта
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06:31  06 марта
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
06 марта 2026, 10:53

В Днепре разоблачили схему дезертирства за $4-15 тыс.: подозревают экскомандира части и адвоката

06 марта 2026, 10:53
Фото: Прокуратура Украины
В Днепре правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших схему содействия дезертирству военнослужащих. Стоимость таких "услуг" составляла от 4 до 15 тысяч долларов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По версии следствия, участники группы искали военнослужащих, готовых самовольно покинуть службу и организовывали их незаконный вывоз из мест дислокации воинских частей или медицинских учреждений.

Военных перевозили гражданскими автомобилями в Днепр, где они прятались и не возвращались в службу. Во время проезда блокпостов подозреваемые использовали удостоверение несуществующей общественной организации.

По информации правоохранителей, часть военнослужащих или их знакомые обращались к адвокату за консультациями по избежанию службы. После этого они получали контакты лиц, которые могли организовать незаконный вывоз. В других случаях военные самостоятельно находили так называемых "перевозчиков".

Следователи задокументировали более 18 эпизодов противоправной деятельности на территории Днепропетровской, Житомирской, Львовской и Киевской областей.

Кроме того, в феврале 2026 года задержали военнослужащих, воспользовавшихся этой схемой. Им сообщили о подозрении в дезертирстве.

В ходе обысков правоохранители изъяли технику, банковские карточки, документы, черновые записи, денежные средства, а также автомобили Lexus LX, Lexus RX, BMW, Porsche, Mercedes и Mercedes-Benz.

Всем восьми подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Напомним, майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн из-за "боевых" выплат. Офицер обвиняется в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
