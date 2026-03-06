В Днепре разоблачили схему дезертирства за $4-15 тыс.: подозревают экскомандира части и адвоката

Фото: Прокуратура Украины

В Днепре правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших схему содействия дезертирству военнослужащих. Стоимость таких "услуг" составляла от 4 до 15 тысяч долларов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По версии следствия, участники группы искали военнослужащих, готовых самовольно покинуть службу и организовывали их незаконный вывоз из мест дислокации воинских частей или медицинских учреждений.

Военных перевозили гражданскими автомобилями в Днепр, где они прятались и не возвращались в службу. Во время проезда блокпостов подозреваемые использовали удостоверение несуществующей общественной организации.

По информации правоохранителей, часть военнослужащих или их знакомые обращались к адвокату за консультациями по избежанию службы. После этого они получали контакты лиц, которые могли организовать незаконный вывоз. В других случаях военные самостоятельно находили так называемых "перевозчиков".

Следователи задокументировали более 18 эпизодов противоправной деятельности на территории Днепропетровской, Житомирской, Львовской и Киевской областей.

Кроме того, в феврале 2026 года задержали военнослужащих, воспользовавшихся этой схемой. Им сообщили о подозрении в дезертирстве.

В ходе обысков правоохранители изъяли технику, банковские карточки, документы, черновые записи, денежные средства, а также автомобили Lexus LX, Lexus RX, BMW, Porsche, Mercedes и Mercedes-Benz.

Всем восьми подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Напомним, майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн из-за "боевых" выплат. Офицер обвиняется в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.