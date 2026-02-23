09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
09:38  23 февраля
Искалечил до потери глаза: в гостинице в центре Киева иностранец избил мужчину
09:01  23 февраля
В Днепре мужчина провалился под лед и погиб
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 09:24

Взрывы в спальном районе: в Киевской области разыскивают лиц, запустивших салют

23 февраля 2026, 09:24
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Полиция Киевщины устанавливает личности нарушителей, которые вечером 22 февраля устроили фейерверк в Белой Церкви

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

О звуках, подобных взрывам петард, правоохранителям сообщил местный житель. Впоследствии во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором зафиксирован запуск салюта в одном из спальных районов города.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители обследуют территорию и ищут причастных к инциденту.

Полиция напоминает: во время военного положения использовать пиротехнику, в частности, салюты и фейерверки, строго запрещено. Граждан, имеющих информацию о запустивших салют, просят сообщить на спецлинию 102 или по номеру дежурной части в Белой Церкви: 0 (93) 126 55 05.

В Белой Церкви разыскивают лиц, запустивших салют

Напомним, в Киеве 1 февраля в Святошинском районе запустили салют. Правоохранители обнаружили мужчину, который это сделал – он хотел поразить свою спутницу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область происшествия полиция фейерверк салют
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
13-й год большого шторма: когда поля становятся морями, а жизнь – бонусом
23 февраля 2026, 11:58
Из-за атак РФ обесточены четыре области: действуют графики отключений
23 февраля 2026, 11:55
На Буковине автомобиль вылетел в кювет: двое травмированных
23 февраля 2026, 11:40
Потенциальный рейтинг новой партии Терехова и Арахамии – около 4%
23 февраля 2026, 11:36
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
23 февраля 2026, 11:18
Незаконно вывез гражданских с Киевщины: экс-военного приговорили к 15 годам
23 февраля 2026, 10:55
Зеленский заявил, что Россия уже начала третью мировую войну – интервью BBC
23 февраля 2026, 10:39
Арахамия, Терехов и Абрамович создают новую партию – СМИ
23 февраля 2026, 10:21
Столкновение авто возле АЗС во Львовской области: пострадали два человека
23 февраля 2026, 10:03
Искалечил до потери глаза: в гостинице в центре Киева иностранец избил мужчину
23 февраля 2026, 09:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Юрий Луценко
Все блоги »