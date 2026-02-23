В Белой Церкви разыскивают лиц, запустивших салют

Фото: полиция

Полиция Киевщины устанавливает личности нарушителей, которые вечером 22 февраля устроили фейерверк в Белой Церкви

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

О звуках, подобных взрывам петард, правоохранителям сообщил местный житель. Впоследствии во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором зафиксирован запуск салюта в одном из спальных районов города.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители обследуют территорию и ищут причастных к инциденту.

Полиция напоминает: во время военного положения использовать пиротехнику, в частности, салюты и фейерверки, строго запрещено. Граждан, имеющих информацию о запустивших салют, просят сообщить на спецлинию 102 или по номеру дежурной части в Белой Церкви: 0 (93) 126 55 05.

Напомним, в Киеве 1 февраля в Святошинском районе запустили салют. Правоохранители обнаружили мужчину, который это сделал – он хотел поразить свою спутницу.