Теракт во Львове: количество пострадавших возросло до 24

Фото: Национальная полиция

Во Львове в результате ночного теракта количество пострадавших возросло до 24 человек

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Предварительно установлено, что сработали самодельные взрывные устройства. Поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданский транспорт.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).

Досудебное расследование осуществляет УСБУ во Львовской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления лиц.

Напомним, во Львове в ночь на 22 февраля произошел теракт , в результате которого погибла 23-летняя сотрудница патрульной полиции. Было известно, что еще по меньшей мере 15 человек получили ранения. Взрывы произошли по прибытии экипажей патрульной полиции по вызову о проникновении в магазин на улице Данилишина около 00:30.