18:27  23 лютого
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
11:40  23 лютого
На Буковині автомобіль вилетів у кювет: двоє травмованих
09:19  23 лютого
У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2026, 13:30

У Дніпрі стався вибух у ліцеї: учнів та вчителів оглушило

23 лютого 2026, 13:30
Читайте также на русском языке
Фото: Відомо
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 23 лютого, в одному з дніпровських ліцеїв стався вибух. У соціальних мережах публікують кадри з місця подій

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Відомо, що вибух пролунав у ліцеї №137, що розташований на вулиці Василя Барки, 29. Попередньо, це сталось в підвальному приміщенні навчального закладу. Причиною називаюють необережне поводження зі зброєю під час демонстрації – нібито стався постріл. Офіційної версії наразі немає.

Зазначається, що внаслідок вибуху учнів та вчителів оглушило, а приміщення затягнуло димом. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, у Львові в ніч на 22 лютого стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна співробітниця патрульної поліції. Було відомо про 24 постраждалих. Вибухи сталися після прибуття екіпажів патрульної поліції на виклик про проникнення до магазину на вулиці Данилишина близько 00:30.

Згодом стало відомо, що загиблою патрульною виявилася Вікторія Шпилька. Дівчина родом із Волині, згодом разом із батьками переїхала до Херсона.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибух Дніпро
Колишньому військовому з Буковини, який кинув бойову гранату в поліцейських, загрожує довічне ув’язнення
21 лютого 2026, 09:45
На Буковині колишній військовий кинув гранату в поліцейських: один постраждалий – у важкому стані
20 лютого 2026, 09:39
На Прикарпатті вночі пролунав вибух у приміщенні ТЦК
18 лютого 2026, 10:48
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
На Житомирщині водій збив поліцейського та влаштував погоню
23 лютого 2026, 18:40
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
23 лютого 2026, 18:27
У Рівному відбувся перший в історії відкритий Кубок Рівненської області з ампфутболу
23 лютого 2026, 17:51
Спроби нав’язати Україні незаконний референдум є небезпечними і неприйнятними
23 лютого 2026, 17:35
У Дніпрі неповнолітні жорстоко побили військового ЗСУ
23 лютого 2026, 17:25
Нардеп розповів про підготовку Зеленського до виборів
23 лютого 2026, 16:45
Зрадила державу за 4 тисячі гривень: на Чернігівщині жінку судили за роботу на росіян
23 лютого 2026, 16:45
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
23 лютого 2026, 16:19
На Полтавщині жінку судили за "злив" даних про ТЦК
23 лютого 2026, 16:15
Нардеп із Харківщини заявив, що Зеленський знімає керівників, які проявляють суб’єктність
23 лютого 2026, 16:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »