У Дніпрі стався вибух у ліцеї: учнів та вчителів оглушило

Фото: Відомо

У понеділок, 23 лютого, в одному з дніпровських ліцеїв стався вибух. У соціальних мережах публікують кадри з місця подій

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Відомо, що вибух пролунав у ліцеї №137, що розташований на вулиці Василя Барки, 29. Попередньо, це сталось в підвальному приміщенні навчального закладу. Причиною називаюють необережне поводження зі зброєю під час демонстрації – нібито стався постріл. Офіційної версії наразі немає.

Зазначається, що внаслідок вибуху учнів та вчителів оглушило, а приміщення затягнуло димом. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, у Львові в ніч на 22 лютого стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна співробітниця патрульної поліції. Було відомо про 24 постраждалих. Вибухи сталися після прибуття екіпажів патрульної поліції на виклик про проникнення до магазину на вулиці Данилишина близько 00:30.

Згодом стало відомо, що загиблою патрульною виявилася Вікторія Шпилька. Дівчина родом із Волині, згодом разом із батьками переїхала до Херсона.