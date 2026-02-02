20:57  02 лютого
02 лютого 2026, 22:50

На Дніпропетровщині жителів багатоповерхівки б'є струмом через затоплений підвал

02 лютого 2026, 22:50
Ілюстрація: "Відомо"
У Кривому Розі сталась комунальна аварія. В результаті жителі баатоповерхівки живуть в небезпечних умовах

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Кривому Розі у підʼїзді будинку на вулиці Лісоводів, 12/10 затопило підвал на рівні електрощитової. Зараз струм уже пробиває металеві поручні. За словами місцевих жителів, через велику кількість води до лічильника тепла вже майже не дістатися. При цьому вони кажуть, що у комунальному підприємстві "Сітісервіс", відповідальному за утримання будинку, на дзвінки не відповідають.

Вода є провідником струму, а це значить, що навіть незначне затоплення може призвести до ураження електрикою у під'їзді. Люди скаржаться, що намагаються вирішити цю проблему вже три місяці, але результатів досі немає.

Нагадаємо, раніше жителі столиці в соцмережах показували, як в багатоповерхівках після тривалих блекаутів проривало труби.

Дніпропетровська область комунальні послуги
