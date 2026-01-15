На Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світла

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Дніпропетровській області 15 січня запровадили екстрені відключення електроенергії. Відповідне рішення ухвалено за наказом "Укренерго"

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на "ДТЕК", передає RegioNews.

Зазначається, що раніше оприлюднені графіки знеструмлення в регіоні тимчасово не діють.

Наразі енергетики працюють над стабілізацією ситуації та відновленням безперебійного електропостачання в найкоротші терміни.

Після стабілізації роботи енергосистеми України аварійні відключення буде скасовано.

Причиною застосування екстрених відключень став дефіцит електроенергії, який виник унаслідок постійних ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури країни.

Мешканців регіону закликають ощадливо користуватися електроенергією у години її наявності – це допоможе швидше відновити стабільну роботу енергосистеми та зменшити кількість відключень.

Нагадаємо, в ніч на 15 січня російські окупанти атакували Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Читайте також: Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях