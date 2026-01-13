Свобода от мобилизации за 9 тысяч долларов: в Киеве адвокат "продавал" снятие с розыска ТЦК

Фото из открытых источников

В Киеве разоблачили адвоката, обещавшего повлиять на ТЦК. Таким образом, он хотел снять своего клиента с сыска

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Известно, что адвокат обещал повлиять на военных ТЦК, чтобы его клиент мог избежать мобилизации. Также он гарантировал, что мужчину снимут с розыска. Свои "услуги" он оценил в размере 9 тысяч долларов.

"Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.