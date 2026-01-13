16:19  13 января
Синоптик рассказала, долго ли еще продержатся суровые морозы
15:45  13 января
На Днепропетровщине машина охраны "влетела" в пожарный автомобиль
14:39  13 января
На Буковине таможенник брал по 100 долларов за каждый незаконно ввезенный iPhone
13 января 2026, 16:40

Цена вопроса 18 тысяч "зелеными": в столице женщина обещала киевлянке "спасти" ее мужа от войска

13 января 2026, 16:40
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве перед судом предстанет злоумышленница, обещавшая помочь "списать" мужчину с военной службы. За это она просила у его жены большую сумму денег

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Злоумышленница нашла "клиентку", муж которой был мобилизован и проходил службу в одной из воинских частей в Киеве. Она заверила женщину, что якобы имеет связки, благодаря которым может помочь оформить документы о непригодности мужчины к службе. Свои "услуги" она оценила в 18 тысяч долларов.

Схема планировалась следующая: "клиента" отправляют на лечение в медицинское подразделение воинской части, а затем – в медучреждение, в котором и будет решаться вопрос о выявлении заболеваний, необходимых для увольнения со службы по состоянию здоровья с последующим исключением из военного учета.

Злоумышленницу задержали, когда она получала деньги. Теперь ей объявили о подозрении. Ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

взятка уклонение от мобилизации Киев
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
