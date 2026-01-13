Цена вопроса 18 тысяч "зелеными": в столице женщина обещала киевлянке "спасти" ее мужа от войска

Фото: Нацполиция

В Киеве перед судом предстанет злоумышленница, обещавшая помочь "списать" мужчину с военной службы. За это она просила у его жены большую сумму денег

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Злоумышленница нашла "клиентку", муж которой был мобилизован и проходил службу в одной из воинских частей в Киеве. Она заверила женщину, что якобы имеет связки, благодаря которым может помочь оформить документы о непригодности мужчины к службе. Свои "услуги" она оценила в 18 тысяч долларов.

Схема планировалась следующая: "клиента" отправляют на лечение в медицинское подразделение воинской части, а затем – в медучреждение, в котором и будет решаться вопрос о выявлении заболеваний, необходимых для увольнения со службы по состоянию здоровья с последующим исключением из военного учета.

Злоумышленницу задержали, когда она получала деньги. Теперь ей объявили о подозрении. Ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.