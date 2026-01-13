Угроза баллистики: в Днепре раздался мощный взрыв
В Днепре вечером 13 января раздался мощный взрыв. Перед этим сообщалось об угрозе баллистической атаки
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает RegioNews.
В Днепре примерно в 19:12 раздался мощный взрыв. В мониторинговых каналах сообщалось об угрозе баллистической атаки. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие или "прилеты".
Следует отметить, что воздушная тревога в Днепре и области продолжается. Местным жителям следует находиться в укрытиях.
Напомним, в результате российской атаки на Киев в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он родом из Херсона. Его бригада приехала на место обстрела жилого дома в Дарницком районе, когда враг нанес повторный удар.
