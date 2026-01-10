Россияне атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие, вспыхнули пожары

Фото: ГСЧС

В ночь на 10 января русская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. В регионе вспыхнули пожары

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В результате атаки врага пострадали двое мужчин и женщина. В Днепре повреждена инфраструктура, а также гаражные боксы. В Кривом Роге также повреждена инфраструктура. В Самаровском районе в результате обстрела поврежден частный дом.

Напомним, ранее россияне атаковали Киев. В результате ночной атаки на столицу погибли четыре человека , еще 24 человека получили ранения. Повреждены многоэтажные и частные дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.