Россияне атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие, вспыхнули пожары
В ночь на 10 января русская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. В регионе вспыхнули пожары
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В результате атаки врага пострадали двое мужчин и женщина. В Днепре повреждена инфраструктура, а также гаражные боксы. В Кривом Роге также повреждена инфраструктура. В Самаровском районе в результате обстрела поврежден частный дом.
Напомним, ранее россияне атаковали Киев. В результате ночной атаки на столицу погибли четыре человека , еще 24 человека получили ранения. Повреждены многоэтажные и частные дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.
07 августа 2025
