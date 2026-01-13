Загроза балістики: у Дніпрі пролунав потужний вибух

Ілюстративне фото

У Дніпрі увечері 13 січня пролунав потужний вибух. Перед цим повідомлялось про загрозу балістичної атаки

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.

У Дніпрі приблизно о 19:12 пролунав потужний вибух. У моніторингових каналах повідомлялось про загрозу балістичної атаки. Наразі невідомо, чи є постраждалі, або "прильоти".

Слід зазначити, що повітряна тривога в Дніпрі та області все ще триває. Місцевим жителям варто знаходитися в укриттях.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 9 січня загинув медик Сергій Смоляк. Він родом із Херсонщини. Його бригада приїхала на місце обстрілу житлового будинку в Дарницькому районі, коли ворог завдав повторного удару.