Россияне ударили по Харькову: есть попадание ракетой
В ночь на 10 января враг нанес удар по Харькову. Было ракетное попадание по Слободскому району города
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Как рассказали спасатели, в результате обстрела разрушены и повреждены боксы, автомобили и выбиты окна рядом расположенных многоэтажек. Пожара не произошло. Спасатели и коммунальщики разбирали завалы.
К счастью, никто из людей не пострадал.
Напомним, также ночью россияне атаковали Днепропетровщину. В области загорелись пожары. Известно о трех пострадавших.
