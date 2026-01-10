Россияне ударили по Харькову: есть попадание ракетой

Фото: ГСЧС

В ночь на 10 января враг нанес удар по Харькову. Было ракетное попадание по Слободскому району города

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Как рассказали спасатели, в результате обстрела разрушены и повреждены боксы, автомобили и выбиты окна рядом расположенных многоэтажек. Пожара не произошло. Спасатели и коммунальщики разбирали завалы.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, также ночью россияне атаковали Днепропетровщину. В области загорелись пожары. Известно о трех пострадавших.