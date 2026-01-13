Иллюстративное фото: из открытых источников

В больнице Кривого Рога скончался 67-летний мужчина, который был тяжело ранен во время ракетного удара российских оккупантов "Искандер-М" 8 января

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, взрывом от удара мужчине оторвало ногу.

"Был очень тяжел, взрывом оторвало ногу, врачи 5 суток боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Вечная память. Соболезнования родным и близким", – отметил Вилкул.

Как известно, во время атаки по Кривому Рогу пострадали 13 человек, из них 9 были госпитализированы, среди раненых – двое несовершеннолетних. В результате обстрела также были повреждены почти полтора десятка многоквартирных домов и автомобиля.

Кроме того, в среду, 7 января, около 16:30 оккупационные войска массированно атаковали Кривой Рог. Сообщалось о трех раненых. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.