11:55  13 января
13 января 2026, 12:39

В Кривом Роге умер мужчина, раненный во время атаки "Искандеров"

13 января 2026, 12:39
Иллюстративное фото: из открытых источников
В больнице Кривого Рога скончался 67-летний мужчина, который был тяжело ранен во время ракетного удара российских оккупантов "Искандер-М" 8 января

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, взрывом от удара мужчине оторвало ногу.

"Был очень тяжел, взрывом оторвало ногу, врачи 5 суток боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Вечная память. Соболезнования родным и близким", – отметил Вилкул.

Как известно, во время атаки по Кривому Рогу пострадали 13 человек, из них 9 были госпитализированы, среди раненых – двое несовершеннолетних. В результате обстрела также были повреждены почти полтора десятка многоквартирных домов и автомобиля.

Кроме того, в среду, 7 января, около 16:30 оккупационные войска массированно атаковали Кривой Рог. Сообщалось о трех раненых. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Днепропетровская область Кривой Рог война атака Искандер мужчина больница российская армия
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
