У Кривому Розі помер чоловік, поранений під час атаки "Іскандерів"

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У лікарні Кривого Рогу помер 67-річний чоловік, який був тяжко поранений під час ракетного удару російських окупантів "Іскандер-М" 8 січня

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, вибухом від удару чоловіку відірвало ногу.

"Був дуже важкий, вибухом відірвало ногу, лікарі 5 діб боролися за його життя, але травми виявилися несумісними із життям. Вічна пам'ять. Співчуття рідним та близьким", – зазначив Вілкул.

Як відомо, під час атаки по Кривому Рогу постраждали 13 людей, із них 9 були шпиталізовані, серед поранених – двоє неповнолітніх. Внаслідок обстрілу також було пошкоджено майже півтора десятка багатоквартирних будинків та автівки.

Окрім того, в середу, 7 січня, близько 16:30 окупаційні війська масовано атакували Кривий Ріг. Повідомлялося про трьох поранених. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.