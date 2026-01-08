11:30  08 января
В Киеве "продавали" украинок для брака: цена вопроса 4 тысячи долларов
08:36  08 января
В Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
06:24  08 января
Смертельное ДТП на Житомирщине: легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб
08 января 2026, 09:43

Кривой Рог после атаки: ситуация тяжелая, но контролируемая – Вилкул

08 января 2026, 09:43
Фото: из открытых источников
По состоянию на 8 января ситуация в Кривом Роге после российской атаки остается тяжелой, но контролируемой

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, всю ночь в городе работал штаб, привлечены спасатели, тепловики, энергетики, коммунальщики и представители всех уровней власти.

"Вчера днем и вечером враг совершил одну из самых больших комбинированных атак на Кривой Рог за все время полномасштабного вторжения. Атака была по нескольким локациям в нашем городе", – отметил Вилкул.

Пострадали 8 человек. Сейчас в стационаре остаются 2 человека средней тяжести, их состояние стабильное.

Кроме того, без электричества остаются 29 360 абонентов в части Ингулецкого, Металлургического и Долгинцевского районов. Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.

Водоснабжение на юге города поддерживается генераторами, ситуация стабилизирована.

Более 30 котельных были отключены, сейчас все работают в штатном режиме, кроме одного в Ингулецком районе (подача тепла осуществляется от генератора).

Больницы работают на генераторах, все пункты несокрушимости готовы включать резервное питание.

Электротранспорт в Ингулецком районе уже восстановлен, трамваи и троллейбусы курсируют по всему городу.

Школы и садики в Ингулецком районе будут работать дистанционно.

Напомним, в среду, 7 января, около 16:30 оккупационные войска массированно атаковали Кривой Рог. Было известно о трех раненых. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января россияне атаковали украинские энергетические объекты. В результате в Днепропетровской и Запорожской областях большинство людей остались без электроэнергии. Энергетики уже возобновили электроснабжение жителей подконтрольной части Запорожской области.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
