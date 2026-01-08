Россияне ударили баллистикой по жилым домам в Кривом Роге

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.

Известно, что россияне ударили двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам. Пострадавшим оказывается помощь.

Воздушные силы позже сообщили и о вражеских беспилотниках, летящих на Кривой Рог.

Напомним, 7 января РФ совершила одну из самых больших комбинированных атак на Кривой Рог за все время полномасштабного вторжения. Россияне атаковали несколько локаций.