08 января
08 января
08 января
08 января 2026, 18:53

Россияне ударили баллистикой по жилым домам в Кривом Роге

08 января 2026, 18:53
иллюстративное фото: из открытых источников
В четверг вечером армия РФ атаковала город Кривой Рог баллистическими ракетами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.

Известно, что россияне ударили двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам. Пострадавшим оказывается помощь.

Воздушные силы позже сообщили и о вражеских беспилотниках, летящих на Кривой Рог.

Напомним, 7 января РФ совершила одну из самых больших комбинированных атак на Кривой Рог за все время полномасштабного вторжения. Россияне атаковали несколько локаций.

