Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі, спалахнули пожежі
У ніч на 10 січня російська армія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. У регіоні спалахнули пожежі
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок атаки ворога постраждали двоє чоловіків і жінка. В Дніпрі пошкоджена інфраструктура, а також гаражні бокси. У Кривому Розі також пошкоджено інфраструктуру. У Самарівському районі внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували Київ. Унаслідок нічної атаки на столицю загинули чотири людини, ще 24 осіб отримали поранення. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури.
Під час нічного обстрілу Києва загинув медик із КаховкиВсі новини »
09 січня 2026, 11:46Росіяни вдарили балістикою по житлових будинках у Кривому Розі
08 січня 2026, 18:53Кривий Ріг після атаки: ситуація важка, але контрольована – Вілкул
08 січня 2026, 09:43
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Полтавщині іномарка збила підлітка
10 січня 2026, 14:55Росіяни вдарили по Харкову: є влучання ракетою
10 січня 2026, 14:35Черчилль не пройшов би відбір у сучасній Європі
10 січня 2026, 13:45На Харківщині чоловік продавав генератори, яких не існує
10 січня 2026, 12:45Погрожувала виписати з лікарні: в Одесі лікаря-психіатра піймали на хабарі
10 січня 2026, 10:55На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
10 січня 2026, 10:35Пенсіонерів попередили: в Україні нова шахрайська схема – цілями аферистів стали літні люди
10 січня 2026, 09:45"Камери вимикаються": переможниця "Холостяка" Надін розповіла, чи був інтим на проєкті
10 січня 2026, 01:35"Жах": акторка Анна Кошмал розповіла про "приліт" біля будинку
10 січня 2026, 00:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »