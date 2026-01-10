Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі, спалахнули пожежі

Фото: ДСНС

У ніч на 10 січня російська армія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. У регіоні спалахнули пожежі

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок атаки ворога постраждали двоє чоловіків і жінка. В Дніпрі пошкоджена інфраструктура, а також гаражні бокси. У Кривому Розі також пошкоджено інфраструктуру. У Самарівському районі внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували Київ. Унаслідок нічної атаки на столицю загинули чотири людини, ще 24 осіб отримали поранення. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури.