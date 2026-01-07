14:56  07 января
Приковывала цепями к кровати: в Кировоградской области работнице детдома объявили подозрение
14:21  07 января
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги
15:11  07 января
В Сумской области перевернулась маршрутка: пострадали 8 пассажиров
UA | RU
UA | RU
07 января 2026, 18:50

Повалил на землю и "добил" топором: на Днепропетровщине парень жестоко расправился с отчимом

07 января 2026, 18:50
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали 21-летнего жителя Никопольского района. Его подозревают в убийстве отчима

Об этом сообщает полиция Днепровской области, передает RegioNews.

Это произошло 2 января. Как выяснили правоохранители, между 21-летним парнем и его отчимом произошла ссора. Впоследствии конфликт проверил в драку: в результате избиения старший мужчина скончался. Пасынок скрылся с места преступления.

Известно, что 21-летний парень нанес отчиму несколько ударов руками по голове и туловищу. После того как мужчина упал, парень избивал его топором.

Сейчас он находится под стражей. 21-летнему парню грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство полиция Днепропетровская область
Приковывала цепями к кровати: в Кировоградской области работнице детдома объявили подозрение
07 января 2026, 14:56
В Кировоградской области 23-летний парень заказал убийство тещи из-за конфликта во время развода
06 января 2026, 16:42
Во Львове соседка распилила перечный баллончик в лицо ветерану войны
05 января 2026, 18:28
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Черниговщине автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся: 9 пострадавших
08 января 2026, 00:12
"У меня есть внимание мужчин": певица Елена Тополя рассказала, готова ли она к новым отношениям после развода
07 января 2026, 19:45
На Черниговщине раскрыли схему на горючем для военной техники: злоумышленники заработали почти полмиллиона
07 января 2026, 19:20
Будет подорожать: как изменятся цены на кофе в 2026 году
07 января 2026, 18:30
Россияне ударили по двум портам Одесщины: повреждена инфраструктура, есть жертвы
07 января 2026, 18:17
Ценники будут расти: эксперты рассказали, сколько будут стоить овощи и фрукты в Украине в 2026 году
07 января 2026, 18:00
Массированная атака на Кривой Рог: есть раненые
07 января 2026, 17:25
Россияне атаковали дроном микроавтобус на Запорожье: раненый мужчина
07 января 2026, 16:52
Зеленский рассказал, чем будет заниматься Буданов в должности главы Офиса президента
07 января 2026, 16:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »