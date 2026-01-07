Повалил на землю и "добил" топором: на Днепропетровщине парень жестоко расправился с отчимом

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Днепровской области, передает RegioNews.

Это произошло 2 января. Как выяснили правоохранители, между 21-летним парнем и его отчимом произошла ссора. Впоследствии конфликт проверил в драку: в результате избиения старший мужчина скончался. Пасынок скрылся с места преступления.

Известно, что 21-летний парень нанес отчиму несколько ударов руками по голове и туловищу. После того как мужчина упал, парень избивал его топором.

Сейчас он находится под стражей. 21-летнему парню грозит до 15 лет лишения свободы.

