Женщина, исполняющая обязанности матери-воспитательницы в детском доме семейного типа, приковывала девушку цепями к кровати

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, в течение октября-ноября 2025 года сотрудница одного из детских домов в Кировоградской области незаконно лишала свободы 17-летнюю девушку. Она приковывала несовершеннолетнюю к кровати цепями, не давая ей свободно передвигаться и выходить из дома.

Фигурантке объявили подозрение по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, сопровождавшееся причинением физических страданий). Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Кировоградской области сообщили о подозрении психологине детского сада, которая систематически применяла физическое и психологическое насилие к 6-летнему воспитаннику.