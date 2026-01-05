Иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львове правоохранители возбудили уголовное производство по факту распыления газового баллончика в лицо ветерана

Об инциденте сообщили полиция Львовщины и депутат Львовского городского совета Тарас Репицкий, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 26-летний ветеран сам обратился в полицию. Он рассказал, что около 1:00 ночи на лестничной площадке его дома 33-летняя соседка во время словесного конфликта распылила ему в лицо газовый баллончик.

По словам депутата Репицкого, конфликт возник из-за мусора, который женщина оставила на лестничной клетке. Из-за резкого запаха и антисанитарии Андрей Кулько вместе с невестой оставили соседке письменную просьбу убрать мусор. После этого между сторонами возникла острая словесная перепалка.

Ветеран рассказал, что во время конфликта женщина позволяла себе оскорбительные высказывания, подвергала сомнению факт его пребывания в плену и угрожала физической расправой. Когда он открыл дверь, соседка неожиданно применила перечный баллончик.

Андрей Кулько написал заявление в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ст. 125 УК Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Справка: Андрей Кулько – ветеран войны и защитник Мариуполя, проведший 21 месяц в российском плену, в том числе 11 месяцев в мордовской колонии. В 2024 году он переехал во Львов, где поступил во Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

